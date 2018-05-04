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24.10.1813:38

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со Старшим помощником Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по особым политическим вопросам Х.Джабери-Ансари

1999-24-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 октября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации но Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со Старшим помощником Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по особым политическим вопросам Хосейном Джабери-Ансари.

В ходе беседы был проведён обстоятельный обмен мнениями по развитию обстановки в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего мирного урегулирования военно-политического и гуманитарного кризиса в этой стране.
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