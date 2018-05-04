Комментарий Департамента информации и печати МИД России о проведении парламентских выборов в Афганистане

Приветствуем состоявшиеся 20 октября выборы в нижнюю палату парламента Исламской Республики Афганистан. Рассматриваем сам факт их проведения как свидетельство укрепления демократических начал в афганском обществе.

Вместе с тем вынуждены отметить, что в ходе голосования были зафиксированы многочисленные нарушения национального электорального законодательства. Выборы прошли при низкой явке (по предварительным данным, проголосовало не более 45 процентов из заявленных избирателей). Крайне неблагополучной была ситуация с обеспечением безопасности: в результате терактов в районах избирательных участков погибло 44 и ранено 238 человек. В двух провинциях голосование отложено.

Рассчитываем, что заявленного организаторами выборов до конца ноября с.г. времени будет достаточно для объявления предварительных результатов подсчета голосов. После этого можно будет оценить политические итоги прошедших в Афганистане выборов и то, какое влияние они окажут на дальнейшее развитие обстановки в стране.