Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с переговорной группой «Астанинской тройки», Москва, 24 октября 2018 года

Уважаемые коллеги, друзья,

Мы рады Вас приветствовать в Министерстве иностранных дел. Ценю эту возможность встретиться с «основным мотором», движущей силой астанинского формата, которая выполняет договорённости, достигаемые на саммитах. Состоялось уже три саммита: в Сочи, Тегеране и Стамбуле. Теперь наша очередь готовить очередной саммит. Рассчитываем, что будет сделано всё необходимое, чтобы новая встреча лидеров ознаменовала дальнейшее движение вперёд в сирийском урегулировании.

Все объективные наблюдатели признают, что астанинский формат – наиболее эффективная структура для продвижения по всем трекам преодоления сирийского кризиса. Видимо, поэтому он является объектом нападок со стороны тех, кто думает не об интересах сирийского народа, а о своих геополитических замыслах в этом регионе.

Рассчитываю, что в ходе пребывания в Москве мы сможем оценить ситуацию, как она выглядит на данный момент, и согласовать дополнительные шаги по продвижению тех целей, которые поставлены нашими лидерами и которые прямо сформулированы в интересах полной реализации резолюции 2254 СБ ООН.

Очень рад Вас видеть. Надеюсь, условия для Вашей работы в Москве хорошие.