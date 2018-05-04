О вступлении в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Ямайки о взаимных безвизовых поездках граждан от 27 сентября 2018 года

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября 2018 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Ямайки, подписанное 27 сентября 2018 года в г. Нью-Йорке.

В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации и граждане Ямайки, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда.

Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда, либо осуществлять трудовую или иную деятельность, не связанную с бизнесом, культурным обменом, туризмом, частными или образовательными поездками, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с его законодательством.