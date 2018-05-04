Заявление Делегации Российской Федерации в Консультативной комиссии по открытому небу, Вена, 22 октября 2018 года

В связи с принятием решения ККОН о распределении активных квот наблюдательных полетов на 2019 год Делегация Российской Федерации считает необходимым заявить следующее.

Российская сторона поддерживает это решение и выражает надежду на возобновление полномасштабного выполнения Договора, центральным элементом которого являются именно наблюдательные полеты.

Причинами годового перерыва в их выполнении стали грубейшее, не имеющее никаких оправданий нарушение своих обязательств со стороны Тбилиси, безответственное поведение его покровителей, а также пассивность ряда других государств-участников Договора.

Очевидно, кое-кто рассчитывал окончательно развалить ДОН или, по крайней мере, надолго его «заморозить», исходя из особенностей своей внутриполитической ситуации. Однако мы не позволили реализовать эти намерения. Сначала заявлением российской делегации от 23 апреля с.г. у наших оппонентов были выбиты последние аргументы, имевшие хоть какое-то отношение к Договору, и был наглядно продемонстрирован всем деструктивный характер их позиции. Затем, 28 сентября, мы направили уведомление о распределении активной квоты применительно к следующему году. В нем не содержалось запроса на проведение наблюдательных полетов над Грузией в 2019 году.

Эти шаги – осознанная демонстрация ответственного и последовательного подхода к Договору со стороны его ключевого государства-участника - России, без которой функционирование этого документа утратило бы смысл (напомню, почти три четверти наблюдательных полетов проводятся либо с участием нашей страны, либо над территорией группы государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация).

Россия могла бы прожить и без полетов по ДОН, но продолжение «бесполетного периода» раньше или позже привело бы не просто к подрыву его жизнеспособности, а к утрате одной из опор европейской безопасности, к росту взаимного недоверия и опасной эскалации военно-политической напряженности. Если наши оппоненты хотят добиться именно такого результата, то ответственность за него ляжет на них.

Следует отметить, что принятие решения о распределении активных квот наблюдательных полетов на 2019 год не устраняет проблемы введенного Тбилиси противоправного запрета на осуществление российских миссий открытого неба над Грузией, создавшего прецедент выборочного выполнения обязательств по Договору. Мы оставляем за собой право возвращаться к этому вопросу и предпринимать шаги по обеспечению прав России как государства-участника ДОН. Уважаемым партнерам не следует рассчитывать на то, что терпение нашей страны будет бесконечным. Призываем их помнить об уроках ДОВСЕ.

Хотели бы подчеркнуть, что отраженная в заявлении нашей делегации от 23 апреля принципиальная российская позиция в отношении наблюдательных полетов в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы России на Кавказе, остается в силе. Это касается и придания постоянного характера разрешению проводить наблюдательные полеты в указанных зонах лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий наблюдения.

Прошу приложить настоящее заявление к журналу сегодняшнего заседания.