О президентских выборах в Республике Камерун

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября Конституционный совет Республики Камерун обнародовал официальные итоги президентских выборов, состоявшихся в стране 7 октября, согласно которым победу одержал действующий глава государства П.Бийя, набравший 71,28% голосов избирателей.

Наблюдатели от Африканского союза не отметили серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления камерунских граждан, подчеркнули транспарентность избирательного процесса.

В Москве рассчитывают, что состоявшиеся выборы послужат дальнейшему продвижению камерунского общества по пути устойчивого политического и социально-экономического развития. Выражаем готовность к продолжению многопланового взаимодействия с Яунде на благо народов наших стран и в интересах укрепления мира и стабильности на Африканском континенте.