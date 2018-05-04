О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России МЛ.Богданова с заместителем Генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины - Главное командование Т.Наджи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял заместителя Генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины – Главное командование Таляля Наджи.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах ближневосточного урегулирования, по складывающейся ситуации на палестинских территориях и проблематике восстановления палестинского национального единства. Обсуждалась также обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на комплекс вопросов сирийского и ливийского урегулирования.

Была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международной и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес.