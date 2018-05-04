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23.10.1816:53

О заседании Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы

1990-23-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 октября под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы (СЕ).

Участники заседания рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы в контексте системного кризиса уставных органов Организации, вызванного противоправными дискриминационными мерами Парламентской ассамблеи в отношении российской делегации.

Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его Устава.
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