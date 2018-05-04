О заседании Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 октября под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы (СЕ).

Участники заседания рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы в контексте системного кризиса уставных органов Организации, вызванного противоправными дискриминационными мерами Парламентской ассамблеи в отношении российской делегации.

Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его Устава.