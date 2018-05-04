О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Исполнительным секретарем Сообщества развития Юга Африки С.Такс

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 октября состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Исполнительным секретарем Сообщества развития Юга Африки (САДК) С.Такс, прибывшей в Москву с рабочим визитом.

С.В.Лавров и С.Такс подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Сообществом развития Юга Африки об основах взаимодействия и сотрудничестве.

В ходе последующей беседы было подчеркнуто, что в подписанном Меморандуме четко определены сферы и формы сотрудничества между Россией и Сообществом, согласован адаптированный к современным условиям механизм взаимодействия для осуществления совместных программ. Реализация положений этого документа будет способствовать дальнейшему укреплению отношений России с САДК, поступательному динамичному развитию партнёрства России как с САДК, объединяющим 16 государств региона, так и с Африканским союзом в целом. При этом была дана высокая оценка работе начавшегося 23 октября в Москве Инвестиционного форума Сообщества развития Юга Африки, с инициативой проведения которого выступили аккредитованные в России послы государств-членов САДК в координации с российским бизнес-сообществом.