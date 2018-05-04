О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Генеральным директором по вопросам многостороннего сотрудничества МИД Индонезии Ф.А.Руддьярдом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с Генеральным директором по вопросам многостороннего сотрудничества МИД Индонезии Ф.А.Руддьярдом в связи с избранием его страны в Совет Безопасности ООН на период 2019-2020 годов.

Рассмотрены ключевые вопросы на повестке дня СБ ООН, включая ситуацию вокруг Сирии, КНДР, ближневосточного урегулирования, Афганистана, Йемена, Мьянмы, Украины. Затронута также проблематика миротворчества, миростроительства и предотвращения конфликтов. Констатирована общность подходов к решению международных проблем на основе международного права и уважения суверенитета государств.