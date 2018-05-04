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Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с исполнительным секретарем Сообщества развития Юга Африки (САДК) С.Такс, Москва, 23 октября 2018 года
Госпожа исполнительный секретарь,
Коллеги, друзья,
Мы рады приветствовать Вас на встрече, которая символизирует новый этап развития отношений между Российской Федерации и Сообществом развития Юга Африки.
Предыдущий документ о сотрудничестве между Россией и Вашей организацией был подписан в 2003 г., и за 15 лет наше взаимодействие вышло на качественно новый уровень, который был зафиксирован в меморандуме, подписанном нами сегодня.
Новое, более конкретное, более перспективное качество нашего взаимодействия подтверждается тем фактом, что в эти дни в Москве проходит еще одно важное мероприятие – инвестиционный форум, который организовывают Посольства САДК.
Нас также радует, что представители стран, входящих в САДК, активно участвовали в форуме общественности «Россия-Африка», который проходил вчера в Москве. Вскоре состоится парламентский форум «Россия-Африка», а также бизнес-форум.
Убеждены, что все эти мероприятия позволят продвинуть наше сотрудничество и с Сообществом развития Юга Африки, и с Африкой в целом на новые высоты.
Будем готовы обсудить сегодня все имеющиеся планы по углублению нашего партнерства во всех областях.
Добро пожаловать!