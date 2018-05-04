Выступление российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН по разделу «Ядерное оружие», Нью-Йорк, 22 октября 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Россия привержена благородной цели построения мира, свободного от ядерного оружия. Выполняя свои обязательства по Статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), мы добились радикального сокращения нашего стратегического арсенала – до уровня менее чем 15% от максимальных показателей времён гонки ядерных вооружений.

Готовы продолжать двигаться по этому пути при том понимании, что дальнейшие шаги должны предприниматься всеми странами, обладающими военным ядерным потенциалом. Реалистичный подход в этой сфере предполагает поэтапность процесса ликвидации ядерных вооружений в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, а также повышение уверенности всех его участников в собственной защищённости. Данные установки не являются особенностями исключительно российской позиции. Они соответствуют сбалансированным консенсусным договоренностям, ранее достигнутым в рамках обзорного процесса ДНЯО, согласно которым ядерное разоружение должно осуществляться «путем, способствующим упрочению международной стабильности и международного мира и безопасности, и на основе принципа повышения уровня безопасности для всех и ненанесения ей ущерба».

Мы против скоропалительных и упрощённых мер в такой комплексной и чувствительной области как ядерное разоружение. В этом контексте считаем Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) несвоевременным и неэффективным инструментом, особенно в контексте поиска решений актуальных проблем международной безопасности.

ДЗЯО не только не способствует ядерному разоружению, но и ведёт к подрыву режима ДНЯО. Уже сейчас, даже не вступив в силу, он прочертил дополнительные разделительные линии между участниками режима ядерного нераспространения. Тогда как существующие глобальные проблемы требуют консолидированных усилий международного сообщества.

Ядерное оружие выполняет роль сдерживающего фактора в контексте конкретных внешних угроз. Пока они существуют, многие страны, очевидно, не смогут согласиться на полный и безусловный отказ от таких вооружений. Поэтому Российская Федерация последовательно выступает за создание благоприятных условий для принятия практических мер по освобождению мира от ядерного оружия. При продвижении к безъядерному миру необходим учёт существующих стратегических реалий. Среди них особо выделим те, которые стали результатом многолетних и системных действий США:

– развитие глобальной ПРО;

– нежелание отказаться от возможности размещения оружия в космосе;

– количественное и качественное наращивание дисбалансов в обычных вооружениях;

– реализация концепции Глобального удара.

Особую озабоченность вызывает новая ядерная доктрина США, которая фактически предусматривает существенное повышение роли ядерного оружия в военном планировании. В документе анонсировано создание ядерных боезарядов малой мощности, развёртывание которых понизит «порог» применения ядерного оружия. Также в нём просматривается возврат к концепции «ограниченной ядерной войны». По сути, американская военная мысль в ядерной области вернулась на полвека назад – в период, когда существовало мнение, что ядерная война допустима и что в ней можно победить.

Курс на масштабное укрепление своего ядерного потенциала в Вашингтоне обосновывают ссылками на якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Но ни в Военной доктрине, ни в выступлениях политического и военного руководства Российской Федерации ничего подобного нет. В действительности роль ядерного оружия у нас сейчас снижена до исторического минимума.

Вызывает обеспокоенность ситуация вокруг Договора о СНВ. Президент России подтвердил нашу принципиальную готовность изучить возможность продления Договора. Однако это невозможно без решения остающихся вопросов относительно его выполнения со стороны США.

Обратили внимание на субботнее заявление Президента Д.Трампа о возможном выходе США из Договора по РСМД. Россия будет внимательно следить за дальнейшей эволюцией американских подходов к этому ключевому для европейской и глобальной безопасности разоруженческому инструменту.

Практическая реализация заявления американского лидера стала бы со стороны США очередным недальновидным и крайне опасным для международного мира шагом.

Выход из Договора вновь подтвердил бы, что американские политические и военные круги выстраивают свои внешнеполитические приоритеты на основе маниакального стремления обеспечить Соединенным Штатам военное превосходство по отношению к остальному миру. При этом вопросы стратегической стабильности, поддержания международного мира и обеспечения глобальной безопасности ими явно в расчет не принимаются. Предметом серьёзной озабоченности являются также голословные обвинения в наш адрес со стороны США в несоблюдении ДРСМД, в то время как у нас имеются обоснованные претензии в этом плане к американской стороне. Готовы работать с нашими американскими коллегами по всему комплексу проблем в контексте ДРСМД. Рассчитываем на аналогичный подход с их стороны.

В целом, активизация российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности является, на наш взгляд, первоочередной задачей мирового масштаба. Отношения между двумя крупнейшими ядерными державами просто не могут находиться в том состоянии, до которого они доведены в настоящее время. Это крайне опасно. Свои предложения по запуску комплексного разговора по контролю над вооружениями мы партнёрам передали, в том числе на высшем уровне.

Продвижению по пути ядерного разоружения способствовала бы устойчивость базирующегося на ДНЯО режима ядерного нераспространения. Обеспечение его стабильности – один из российских внешнеполитических приоритетов.

Залогом успешного функционирования Договора является бережное обращение с ним, ответственное отношение к заложенному в нём балансу интересов и принятым всеми участниками обязательствам. Переподтверждение этих принципов, непреходящей ценности Договора и его важнейшей исторической роли – это та задача-минимум, выполнение которой все мы просто обязаны обеспечить в ходе нынешнего обзорного цикла. Это приобретает особую значимость в связи с 50-летним юбилеем вступления в силу ДНЯО, который будет отмечаться в 2020 году.

К завершению нынешнего обзорного цикла ДНЯО мы, к сожалению, подходим с нулевым результатом по вопросу выполнения резолюции 1995 года о создании ЗСОМУ на Ближнем Востоке. У России как одного из трёх соавторов упомянутой резолюции вызывает серьезную обеспокоенность отсутствие прогресса в решении поставленных в ней задач.

Считаем представленный Лигой арабских государств проект решения ГА ООН о созыве Конференции по ЗСОМУ шагом в правильном направлении. Призываем со всей серьезностью отнестись к этому документу. Он соответствует целям и задачам резолюции 1995 года по Ближнему Востоку и не противоречит интересам государств региона. Россия готова поддержать данное решение.

Рассматриваем Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в качестве универсального, поддающегося эффективной проверке международного инструмента по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, альтернативы которому нет и быть не может. Зафиксированные в ДВЗЯИ обязательства являются надежным залогом обеспечения международной безопасности и стабильности.

Договор не должен становиться заложником позиции ни одного из государств. Недальновидная политика отдельных государств может привести к прекращению существования ДВЗЯИ. Однако далеко не все государства готовы дать объективную оценку нынешней ситуации. Призываем ответственных за судьбу ДВЗЯИ как можно скорее присоединиться к Договору и тем самым продемонстрировать приверженность целям укрепления режима ядерного нераспространения.

Считаем серьезной ошибкой и ударом по режиму ДНЯО выход США из соглашения по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, которое стало результатом сложных компромиссов. Россия намерена следовать своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и с другими участниками соглашения искать эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от американских экстерриториальных санкций. Призываем США отказаться от политики давления на страны, развивающие законное экономическое сотрудничество с Ираном, и не препятствовать участникам СВПД в выполнении своих обязательств по этой уникальной сделке.

Положительно оцениваем работу учрежденной в соответствии с резолюцией ГА ООН 71/259 Группы экспертов по договору о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств (ДЗПРМ). В результате прошедших в 2017-2018 годах дискуссий был принят консенсусом итоговый доклад, который подтвердил, что различия в подходах к параметрам возможного договора сохраняются. Отмечаем, что наработки Группы могут стать информацией к размышлению в ходе потенциальных переговоров на площадке КР, однако они не определяют позиции государств.

Переговоры по ДЗПРМ должны проходить только на Конференции по разоружению в рамках её сбалансированной программы работы и в соответствии с документом CD/1299, т.е. на основе «мандата Шеннона». Попытка ухода от упомянутого мандата или переноса переговоров на другую площадку, скорее всего, приведет либо к развалу всего процесса, либо созданию договора без участия ряда стран, от которых зависит его эффективность.

Считаем упущенной возможностью неготовность государств Юго-Восточной Азии выйти в 2012 году на подписание Протокола к Бангкокскому Договору о предоставлении участникам зоны гарантий безопасности. Россия открыта к консультациям со странами региона по данному вопросу.

Придаем важное значение окончательному международно-правовому оформлению ЗСЯО в Центральной Азии и в Африке и призываем США к скорейшей ратификации Протоколов к Семипалатинскому договору и Договору Пелиндаба.

В заключение подчеркну, что Россия неизменно открыта к диалогу по всему комплексу актуальных вопросов в области ядерного разоружения и нераспространения.

Спасибо за внимание.