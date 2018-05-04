Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с ситуацией в Республике Македонии

Обратили внимание на прошедшее 19 октября с.г. голосование в парламенте Республики Македонии по вопросу внесения изменений в конституцию, необходимых для смены названия и вступления страны в НАТО. Организовано все было по канонам «современной европейской демократии».

Восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов. Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на «правильное голосование» сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом.

Рассматриваем произошедшее как откровенное попрание всех норм – и с точки зрения закона, и в морально-нравственном плане. Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев. Мнение двух третей македонцев, отказавшихся поддержать Преспанское соглашение на провалившемся 30 сентября с.г. референдуме, грубо проигнорировано.

Решение спора между Афинами и Скопье должно опираться на правовые основы, на широкую поддержку народа, а не раскалывать общество.