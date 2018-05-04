О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова со старшим должностным лицом Новой Зеландии в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме по безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Э.Мэнн

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял старшее должностное лицо Новой Зеландии в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме по безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Э.Мэнн.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов взаимодействия России и Новой Зеландии в асеаноцентричных механизмах, совершенствования региональной архитектуры безопасности и подготовки к 13-му Восточноазиатскому саммиту (Сингапур, 15 ноября с.г.).