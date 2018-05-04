О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с послами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов встретился с аккредитованными в Москве послами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), входящими в Московский комитет АСЕАН.

В фокусе внимания находились вопросы подготовки очередной встречи лидеров Россия-АСЕАН и Восточноазиатского саммита, запланированных на ноябрь с.г. в Сингапуре. Состоялся обмен мнениями по практическим аспектам выстраивания российско-асеановского стратегического партнерства. Подчеркивалась необходимость углубления координации усилий в интересах совершенствования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве. Был также затронут ряд актуальных международных и региональных тем.