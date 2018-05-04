Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом информационного агентства «Рейтер» о взаимодействии России с Африкой и ЦАР

Суть политики России в отношении стран Африканского континента изложена в утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в 2016 г. Концепции внешней политики Российской Федерации. В ней, в частности, говорится, что «Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на двусторонней и многосторонней основе посредством совершенствования политического диалога и развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, наращивания всестороннего сотрудничества в общих интересах, содействовать предотвращению региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также постконфликтному урегулированию в Африке».

Наряду с политическим, торгово-экономическим и гуманитарным сотрудничеством Российская Федерация оказывает многоплановое содействие африканским партнерам в урегулировании внутренних конфликтов и борьбе с террористической угрозой, масштабное распространение которой на Африканском континенте активизировалось после известных событий в Ливии. Для этого используется имеющийся арсенал средств: политико-дипломатические методы, включая возможности постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также военно-техническое взаимодействие. При этом российская сторона действует строго в рамках международного права, на основании соответствующих резолюций СБ ООН.

Что касается развития кооперации в военной сфере с африканскими странами, следует обратить внимание на рост популярности Международного военно-технического форума и Армейских международных игр, регулярно проводимых в России. Участников из африканских стран, и не только, на них становится с каждым годом все больше.

С рядом государств Африки у России имеются программы военно-технического сотрудничества, осуществляется оказание помощи в оснащении национальных вооруженных сил современной боевой техникой. При этом уделяется особое внимание оказанию помощи в создании боеспособных подразделений, которые могли бы эффективно противостоять имеющимся во многих регионах Африки террористическим группировкам. Делается это, как уже отмечалось, на основе существующих международных норм и правил.

Россия проводит комплексную политику по укреплению многоплановых отношений с африканскими странами, в том числе по развитию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Сотрудничество в области освоения минеральных ресурсов является одним из его важных компонентов. Российские экономоператоры в последнее время активно работают с государствами Африки над совместными проектами в Алжире, Анголе, Египте, Гане, Габоне, Республике Конго, Мозамбике, Нигерии, Эфиопии, ЮАР. Но это всего лишь одна из составляющих торгово-экономического взаимодействия. Перспективными направлениями являются также сфера высоких технологий, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство, энергетика.

Убеждены, что задачам решения многочисленных проблем Африки отвечает не конкуренция, а широкое, многостороннее партнерство, которое должно осуществляться, прежде всего, с учетом интересов самих африканцев. Пока же приходится констатировать, что страны Западной Европы и США к такой форме взаимодействия не готовы и видят в других «игроках» на африканском поле только соперников.

Российская Федерация внимательно следит за развитием обстановки в африканских странах, вносит вклад в выработку стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности. В частности, это относится к региону Центральной Африки.

Принимая во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центральноафриканской Республике, Президент этой страны Ф.А.Туадера обратился к российской стороне с просьбой о содействии в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности. Исходя из традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Москвой и Банги, Россией было принято решение на безвозмездной основе оказать партнерам военно-техническую помощь, которая осуществляется в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН. С согласия Комитета СБ ООН 2127 по ЦАР из наличия Министерства обороны Российской Федерации на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. На сегодняшний день обучение прошли более 1 тысячи центральноафриканских военнослужащих. Намерены продолжить оказывать Банги необходимую помощь в деле восстановления национальных вооруженных сил. С ведома профильного Комитета СБ ООН планируем направить в ЦАР дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения.

Российская Федерация стремится использовать имеющиеся у нее возможности для содействия переговорному процессу по ЦАР с целью поиска путей выхода из затянувшегося кризиса в этой африканской стране. 27-28 августа с.г. в Хартуме под эгидой Президента Республики Судан О.Башира и при участии российских посредников прошли переговоры по поиску путей разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок. По итогам состоявшихся контактов подписана Хартумская декларация, в которой четко зафиксированы приверженность инициативе Африканского союза по установлению мира и примирению в ЦАР, готовность оппозиционеров к началу мирного процесса с центральным Правительством. Следует подчеркнуть, что оказанное Россией содействие идет в русле усилий, нацеленных на разблокирование кризисных ситуаций на Африканском континенте в соответствии со сформулированным Африканским союзом принципом – «африканским проблемам – африканское решение».

Знаем, что российская помощь Центральноафриканской Республике привлекает пристальное внимание за рубежом. Видимо, некоторые страны испытывают определенную «ревность» в связи с подключением Российской Федерации к центральноафриканскому урегулированию. Такая позиция является контрпродуктивной, особенно в нынешних условиях, когда на центральноафриканском «поле» остро востребовано конструктивное взаимодействие всех международных «игроков» в интересах стабилизации обстановки в этой многострадальной стране, а не конкуренция или «игры с нулевой суммой». Надеемся на трезвую оценку партнерами военно-политической ситуации в ЦАР и отказ от надуманных предлогов по искусственному торможению укрепления национальных силовых структур страны. В этой связи выражаем надежду, что США пересмотрят свои подходы, препятствующие согласованию российской заявки в Комитете СБ ООН 2127 по вопросу поставки второй партии продукции военного назначения в ЦАР. Это позволит продолжить работу по восстановлению контроля законных властей ЦАР над всей территорией страны в интересах установления прочного мира и безопасности в этом африканском государстве.