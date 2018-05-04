О четвертом заседании российско-индонезийской Рабочей группы по противодействию международному терроризму

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября в Москве под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова и Генерального директора (заместителя министра) по вопросам многостороннего сотрудничества МИД Индонезии Ф.А.Руддьярда состоялось четвертое заседание российско-индонезийской Рабочей группы по противодействию международному терроризму.

Стороны обменялись оценками террористических угроз на глобальном и региональном уровнях, проинформировали об усилиях по предупреждению и пресечению терроризма в национальных условиях, в частности о комплексной работе по противодействию распространению террористической идеологии и пропаганде, борьбе с активностью «иностранных террористов-боевиков», в том числе возвращающихся из зон конфликтов.

Стороны подтвердили принципиальную позицию в пользу необходимости консолидации усилий мирового сообщества при координирующей роли ООН в глобальной борьбе с международным терроризмом на основе норм и принципов международного права, без «двойных стандартов», в духе эффективного партнерского сотрудничества.

Обсудили задачи взаимодействия России и Индонезии в противодействии терроризму и экстремизму в двустороннем формате и на ключевых международных площадках, включая ООН, АТЭС, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Диалоговое партнерство Россия-АСЕАН, а также Глобальный контртеррористический форум.