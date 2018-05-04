О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Мадагаскар Э.М.Дуву

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Мадагаскар Элуа Максимом Дуву, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку достигнутому уровню традиционно дружественных российско-малагасийских отношений, подтвердили обоюдный настрой Москвы и Антананариву на поддержание активного политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, продвижение перспективного партнерства в сферах геологоразведки, здравоохранения, подготовки кадров, туризма.

Были также подробно обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с упором на предотвращение и разблокирование конфликтов на Африканском континенте, включая ситуацию в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Бурунди, Регионе Великих озер, Южном Судане. При этом констатирована общая принципиальная позиция России и Мадагаскара в пользу повышения эффективности международных усилий в противодействии глобальным вызовам и угрозам при центральной координирующей роли ООН.

Э.М.Дуву был вручен знак Министерства иностранных дел Российской Федерации «За вклад в международное сотрудничество», которым он награжден за активную роль в продвижении российско-малагасийского партнерства в период пребывания на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Мадагаскар в Москве.