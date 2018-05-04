Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Мадагаскара Э.А.Максимом Дуву, Москва, 22 октября 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели содержательные переговоры.

Мадагаскар – наш давний партнер в Африке. Мы сегодня подтвердили обоюдный настрой на активизацию сотрудничества во всех областях.

Констатировали обоюдную заинтересованность в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей. Среди перспективных направлений отметили такие сферы, как геологоразведка, здравоохранение, подготовка кадров, туризм, транспортная инфраструктура и военно-техническое сотрудничество. Договорились оказывать содействие деловым кругам в налаживании и упрочении прямых контактов.

Обменялись мнениями по ключевым проблемам современности, по которым наши позиции совпадают, либо очень близки. Наши страны – последовательные сторонники демократизации межгосударственного общения, его выстраивания на основе международного права, уважения стремления народов самим определять свое будущее. Разумеется, высказались за безальтернативность урегулирования любых конфликтов мирными, политическими и дипломатическими средствами.

Мы дали положительную оценку достигнутому уровню взаимодействия в ООН. Россия выражает признательность малагасийским партнерам за неизменную поддержку наших инициатив, прежде всего резолюции о борьбе против героизации нацизма, а также проектов по мерам транспарентности и доверия в космосе, международной информационной безопасности.

Мы выступаем с общих позиций в отношении урегулирования различных конфликтов на Африканском континенте, прежде всего в таких странах, как Южный Судан, Центральноафриканская Республика, в Регионе Великих Озер и Африканском Роге.

Мы едины в том, что сами африканцы должны играть определяющую, главную роль в решении «своих проблем», как говорится, «африканским проблемам – африканское решение». Международное сообщество должно оказывать необходимую поддержку Афросоюзу, субрегиональным организациям в их усилиях по умиротворению сохраняющихся конфликтных очагов. Россия подтверждает готовность нашей страны, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, продолжать вносить вклад в укрепление мира и стабильности на Африканском континенте.

В этой связи мы также затрагивали тему реформ СБ ООН. Мы поддерживаем солидарную позицию Афросоюза по этой проблеме. Исходим из того, что главным дефектом СБ ООН сейчас является недопредставленность развивающихся регионов мира. Поэтому мы будем настаивать, что любая реформа должна, во-первых, опираться на широкое согласие и, во-вторых, обязательно решать проблемы представленности Азии, Латинской Америки и Африки.

Россия приветствует разворачивающиеся в Африке интеграционные процессы, поддерживает усилия африканских государств по повышению эффективности региональных механизмов взаимодействия. Видим в этом важную составляющую в деле обеспечения динамичного развития всех государств региона.

Среди инициатив, которые призваны упрочить связи между Россией и Африканским континентом, отмечу открывшийся сегодня Общественный форум «Россия-Африка», на открытии которого мы с г-ном Министром имели удовольствие выступить. Подтвердили наш настрой на развитие связей в других областях.

Мы удовлетворены тем, что уже в ближайшее время готовится форум «Россия-Африка» на парламентском уровне и затем состоится бизнес-форум «Россия-Африка». Всё это станет важными этапами подготовки к проведению полноформатного саммита «Россия-Африка», как об этом шла речь на встрече стран-членов БРИКС с африканскими партнёрами в Йоханнесбурге в июле этого года.

Мы коснулись ряда других международных проблем, прежде всего, говорили о Ближнем Востоке и, в частности, о той ситуации, которая сложилась в сирийском урегулировании. Отметили в этой связи возрастающую актуальность формирования широкого антитеррористического фронта в целях эффективной борьбы с этим всеобщим злом. По линии соответствующих служб и правоохранительных органов России и Мадагаскара налаживается и повышается эффективность взаимодействия по антитеррористической тематике, борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью.

Благодарю моего коллегу за хорошие переговоры и приглашение посетить Антананариву.

Вопрос: Сегодня состоится Ваша встреча с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Дж.Болтоном. Перед его визитом в Москву Президент США Д.Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Как решение Д.Трампа повлияет на ход переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые были намечены к проведению во время встречи президентов России и США в Хельсинки? Ожидается, что по взаимной договоренности в ходе переговоров будет затронута проблематика Сирии, Северной Кореи, иранской ядерной программы и другое.

С.В.Лавров: Что касается позиции США по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, то я пока еще не видел решения Президента США Д.Трампа. Я слышал о намерении, которое было озвучено, и слышал о достаточно противоречивой реакции, в том числе в самих Соединенных Штатах Америки. Высказываются как мнения в поддержку такого намерения, так и мнения о неправильности этого намерения и призывы не разрушать оставшиеся части системы ограничения стратегических и нестратегических ядерных вооружений. Высказываются мнения и о том, что это заявление означает не намерение выйти из Договора, а предложение его изменить (в частности, по-моему, об этом сказал сенатор Б.Коркер), поэтому сейчас не очень продуктивно «гадать на кофейной гуще». Мы дождемся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег. Если Дж.Болтон будет готов сделать это, то, разумеется, мы его выслушаем и тогда уже будем готовы оценивать ситуацию. Если они намерены сделать это по иным каналам, тоже будем готовы к таким контактам и тогда уже будем определять свою позицию, исходя не из намерений, а из четко выраженных решений.

У самого Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности есть описанная в нем же процедура, которая действительно предполагает возможность выхода из этого Договора, но эта процедура пока не была задействована.

Относительно нашего взаимодействия с США по другим вопросам, в частности, по региональным делам, о которых Вы упомянули (Сирия, Корейский полуостров, ситуация вокруг иранской ядерной программы). Эти переговоры в таком формализованном виде не ведутся. Эти темы стоят на повестке дня нашего диалога. У нас, как вы знаете, есть канал т.н. «деконфликтинга» по Сирии. Мы были бы готовы и к более содержательному сотрудничеству по поиску путей, которые позволят максимально эффективно урегулировать сирийский конфликт, прежде всего запустить процесс возвращения беженцев, начать политические переговоры и обеспечить окончательное уничтожение остатков «террористического интернационала» на сирийской территории. Но пока США к такому полноформатному взаимодействию не готовы.

Совсем недавно в Москве состоялись весьма полезные консультации по Корейскому полуострову между заместителем Министра иностранных дел России И.В.Моргуловым и специальным представителем Госдепартамента США по Северной Корее С.Биганом.

Наши позиции по иранской ядерной программе хорошо известны. США официально приняли решение выйти из нее, а мы считаем это большой ошибкой. Такой же позиции придерживаются и другие участники этой сделки – имею в виду Евросоюз и Китай. Сейчас ведутся интенсивные переговоры между теми, кто остался в этой договоренности, для того чтобы не допустить серьезного негативного эффекта от американских решений для экономических связей всех остальных стран с Исламской Республикой Иран.

Вопрос: В продолжение темы Договора о РСМД. Как Россия воспринимает прозвучавшие угрозы США пересмотреть условия Договора о СНВ или вообще не продлевать его после 2021 г.?

С.В.Лавров: Что касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД), я уже сказал, что сейчас не очень продуктивно комментировать эту ситуацию и её гипотетические последствия. Пока, повторю, это решение не принято – нам говорят о намерении. Я упоминал достаточно противоречивую реакцию в самих США, конечно, вы слышали о последовавшей реакции в ведущих европейских столицах – Берлине, Париже. Были только поспешные старательные заявления в поддержку якобы принятого решения США о выходе из Договора о РСМД со стороны официального представителя НАТО. Она поспешила подчеркнуть лояльность любым решениям, которые могут быть приняты в Вашингтоне. Что-то похожее в поддержку любых действий США высказал Министр обороны Великобритании, но и он тоже известен своими подходами, которые выстраиваются строго в русле того, что скажут из-за океана.

В остальных столицах высказывают тревогу. Конечно, как мы уже не раз говорили (Президент России В.В.Путин совсем недавно подтвердил это на Валдайском форуме в Сочи), любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несём ответственность за глобальную стабильность. Рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности.

Исхожу из того, что такой подход должен быть применён и в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Мы не раз, в том числе устами Президента России В.В.Путина, выражали свою готовность, как и предусмотрено самим Договором, продлить его действие после 2021 г., когда истекают первые 10 лет его действия, но, естественно, будем готовы к разговорам с США о том, что для этого необходимо сделать.

Как в отношении Договора о РСМД, так и ДСНВ есть вопросы, которые требуют профессионального немегафонного, немикрофонного обсуждения в соответствии с теми процедурами, которые заложены в каждом из этих договоров, в том числе в рамках созданных специальных экспертных межправительственных механизмов для обсуждения любых возникающих вопросов.

Мы свои подходы в отношении Договора о РСМД и ДСНВ-3 сформулировали достаточно давно и конкретно. Заинтересованы в том, чтобы США предоставили нам свои ответы. В свою очередь, реагируем на те вопросы, которые нам адресуют США. Для этого нужно использовать существующие в соответствии с этими документами механизмы.

***

Уважаемые коллеги, в заключение я хотел бы выполнить приятную миссию. Г-н Министр, как уже сказали, почти 15 лет работал здесь послом, он внёс по-настоящему неоценимый вклад в развитие нашего сотрудничества во всех областях, был готов на действия, которые на практике помогали решать вопросы, развивать проекты взаимодействия, выгодные для наших граждан, народов, стран. Мы приняли решение наградить г-на Министра знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество».