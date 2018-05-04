Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Мадагаскара Э.А.Максимом Дуву, Москва, 22 октября 2018 года

Уважаемый г-н Министр, дорогие друзья,

Мы искренне рады приветствовать Вас в Москве теперь уже в новом качестве. Мы имели профессиональное и человеческое удовольствие работать вместе с Вами в течение последних 15 лет, когда Вы занимали пост главы дипломатической миссии Мадагаскара в Российской Федерации. Рассчитываем, что новое высокое назначение, которое Вы получили, позволит не только обеспечить преемственность в наших связях, но и вывести их на качественно новый уровень.

У нас очень хорошо развивается политический диалог. В марте этого года Москву посетил Президент Мадагаскара Э.Радзаунаримампианина. Наши лидеры также встречались в июле в Йоханнесбурге «на полях» саммита БРИКС. В июле у нас был бывший Президент Мадагаскара Д.Рацирака, с которым мне довелось побеседовать. Из этих контактов мы чувствуем, что все ключевые политические силы Мадагаскара сохраняют нацеленность на развитие партнёрства с Российской Федерацией. Мы это ценим и отвечаем взаимностью. Это касается и нашего взаимодействия на международной арене, в ООН, других международных организациях, но также и необходимости развивать наши торгово-экономические и инвестиционные связи. Надеюсь сегодня поговорить с Вами обо всём этом.