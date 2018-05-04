Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на открытии Общественного форума «Россия – Африка», г. Москва, 22 октября 2018 года

Уважаемые коллеги,

Друзья,

Мы все едины в том, что вывести на принципиально новый уровень весь комплекс отношений между Россией и странами Африки не получится без самого энергичного участия в этих усилиях широкой общественности. Востребована интенсификация гуманитарных, научных, молодежных обменов, в целом контактов между людьми. Их роль в укреплении дружбы, доверия, взаимопонимания между народами трудно переоценить. Например, многие африканцы по сути открыли для себя современную Россию, приняв участие в XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в Сочи осенью прошлого года или посетив нашу страну в качестве болельщиков Чемпионата мира по футболу.

Считаю предельно необходимым сегодня по максимуму задействовать возможности народной, культурной и бизнес-дипломатии в интересах углубления и расширения традиционно дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и государствами Африки.

Хотел бы искренне поблагодарить организаторов нынешнего Форума – НКО «Союз «Африканская деловая инициатива» и Всемирную ассоциацию выпускников российских вузов. Благодаря вашим усилиям, удалось собрать в Москве представителей политических, общественных, научных, деловых и молодежных кругов государств Африки. Это прекрасная возможность не только обсудить актуальные вопросы российско-африканского взаимодействия, но и наметить конкретные, перспективные направления сотрудничества и совместной работы.

Связи России с Африканским континентом уходят в глубь веков. Еще в XV-XVII веках русские купцы и паломники посещали Египет. В XIX веке в Восточной Африке проводил географические и геологические исследования известный российский путешественник и дипломат Егор Петрович Ковалевский, который, кстати, был одним из первых, кто определил правильное географическое положение истоков Белого Нила. Значительный вклад в изучение Центральной Африки внес видный отечественный ученый Василий Васильевич Юнкер, впервые составивший подробную карту данного региона. Крупным исследователем Африки был и выдающийся русский поэт Николай Степанович Гумилев. Глубокий след в памяти народа Эфиопии оставил Николай Степанович Леонтьев, который в период первой итало-абиссинской войны во главе отряда российских добровольцев принял участие в антиколониальной борьбе, способствовал модернизации эфиопской армии. У истоков официальных отношений между Россией и Эфиопией в 1898 г. стоял видный отечественный дипломат Петр Михайлович Власов.

Наша страна не запятнала себя преступлениями колониализма, всемерно способствовала обретению свободы и суверенитета народами континента, оказала всестороннюю помощь и поддержку в становлении там государственности, укреплении экономической самостоятельности африканских государств. Мы по праву гордимся нашими общими достижениями в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Сегодня Африка для России – важный партнер, участник формирующейся устойчивой полицентричной архитектуры мироустройства. Наши связи с государствами континента носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры. Мы знаем, что таких же позиций придерживаются и наши африканские друзья. Опираясь на накопленный опыт плодотворного сотрудничества, российская дипломатия стремится проводить последовательную линию на углубление всего комплекса российско-африканских отношений. Причем делаем это, основываясь исключительно на принципах международного права, равноправия, учета и уважения интересов друг друга. Нам удалось достичь значительных результатов.

Поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, расширяются межпарламентские связи, взаимодействие по линии министерств и ведомств, в том числе, конечно, министерств иностранных дел. Активизируются, хотя и не так быстро, как хотелось бы, торгово-экономические обмены, реализуются проекты в военно-технической сфере, программы в области здравоохранения, образования, культуры. Убежден, что усилия на этих и других направлениях будут наращиваться.

С удовлетворением отмечу, что позиции России и подавляющего большинства африканских стран по ключевым проблемам современности совпадают или весьма близки. И мы, и наши африканские друзья – последовательные сторонники укрепления демократических справедливых начал международной жизни, уважения культурно-цивилизационного разнообразия современного мира, права народов самим определять модели и пути своего социально-экономического развития.

Москва заинтересована в плотной внешнеполитической координации с африканскими партнерами в ООН, на других многосторонних площадках. В частности, мы выступаем за дальнейшее углубление диалога БРИКС–Африка. Придаем большое значение задачам упрочения мира и безопасности в регионе – это важнейшая составляющая в деле обеспечения устойчивого, динамичного развития африканских государств, поддержания глобальной и региональной стабильности.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН будем вносить и далее вклад в разработку стратегической линии в практическую реализацию миротворческих операций на континенте, при этом неизменно придерживаемся сформулированного самими африканцами принципа «африканским проблемам – африканское решение».

В заключение хотел бы сказать, что, конечно же, ваш форум внесет значительный вклад в общую работу по всестороннему укреплению связей.

С удовлетворением отмечу, что вскоре состоятся еще два крупных мероприятия – Российско-африканский парламентский форум, а также бизнес-форум «Россия-Африка». Уверен, что эти мероприятия подготовят почву для проведения в обозримом будущем полноценного саммита «Россия-Африка», чему мы будем всячески способствовать. Главное – обеспечить его конкретным взаимовыгодным содержанием.

Желаю успешной работы и спасибо за внимание.