О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Республики Джибути И.О.Гелле

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 октября находящийся в Джибути с рабочей поездкой специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов был принят Президентом Республики Джибути Исмаилом Омаром Гелле, а также имел встречу с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом.

В ходе состоявшихся бесед были предметно рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-джибутийских отношений. При этом был подтвержден взаимный настрой Москвы и Джибути на углубление политического диалога и усиление координации в ООН и на других многосторонних площадках. Констатирована также общая нацеленность на придание дополнительной динамики взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической сфере, в области культуры, образования и подготовки профессиональных кадров.

При обмене мнениями по ряду аспектов международной и африканской повестки дня акцент был сделан на необходимости консолидации усилий в рамках эффективной борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством в Аденском заливе и северо-западной части Индийского океана. Особое внимание было уделено проблематике разблокирования конфликтов в регионе Африканского Рога и задаче скорейшей нормализации отношений между Джибути и Эритреей на основе баланса взаимных интересов.