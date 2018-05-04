О консультациях российской межведомственной делегации в Катаре

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 октября российская межведомственная делегация высокого уровня в составе спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и представителей Минобороны России провела консультации в Дохе с заместителем Председателя Совета Министров, Министром иностранных дел Катара М. Аль Тани и Государственным министром по иностранным делам С. Аль-Мурейхи.

Стороны подробно обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, уделив особое внимание проблематике сирийского урегулирования. Подчеркнута безальтернативность политического решения конфликта, выражена поддержка территориальной целостности и единству САР, дальнейшим усилиям по борьбе с терроризмом в региональном измерении.