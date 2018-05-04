О консультациях российской межведомственной делегации в Сирийской Арабской Республике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября в Дамаске российская межведомственная делегация высокого уровня с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и представителей Минобороны России была принята Президентом Сирии Б.Асадом.

Предметно рассмотрен весь комплекс вопросов развития ситуации в САР. Подтвержден твердый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах всех сирийцев.