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20.10.1814:58

О консультациях российской межведомственной делегации в Сирийской Арабской Республике

1972-20-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 октября в Дамаске российская межведомственная делегация высокого уровня с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и представителей Минобороны России была принята Президентом Сирии Б.Асадом.

Предметно рассмотрен весь комплекс вопросов развития ситуации в САР. Подтвержден твердый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах всех сирийцев.

 
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