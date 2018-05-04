Комментарий заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова в связи с антироссийскими обвинениями в США

Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность «российскими хакерами и блогерами», обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей. Более двух лет – со времен прошлых президентских выборов – распространяя беспардонную ложь относительно мифической «руки Москвы», в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов: 6 ноября американцы будут переизбирать свой Конгресс.

Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой».

Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор.