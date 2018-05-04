Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Мадагаскара Э.М.Дуву

21-22 октября по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Москву с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Республики Мадагаскар Элуа Максим Дуву.

Россию и Мадагаскар связывают многолетние. дружественные отношения, плодотворное взаимодействие в различных областях.

В период острого политического кризиса в Республике Мадагаскар в 2009-2013 гг. Россия, как постоянный член СБ ООН и участник Международной контактной группы по Мадагаскару последовательно содействовала малагасийскому урегулированию на основе выработанной при посредничестве Сообщества развития Юга Африки (САДК) «Дорожной карты переходного периода».

7 ноября с.г. на Мадагаскаре пройдет первый тур очередных президентских выборов. В Москве надеются, что успешное проведение там избирательной кампании позволит активизировать разноплановое сотрудничество между нашими странами, приступить к реализации новых взаимовыгодных проектов.

В ходе переговоров 22 октября С.В.Лавров и Э.М.Дуву обсудят широкий круг вопросов дальнейшего развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и других областях. Министры нацелены также на углубленный обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на разблокирование кризисных ситуаций на Африканском континенте.

В этом контексте отмечаем, что между Российской Федерацией и Республикой Мадагаскар активно развивается политический диалог. Подходы наших стран к задачам формирования более безопасной и справедливой системы международных отношений, укрепления центральной роли ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах близки или совпадают. Москва и Антананариву успешно взаимодействуют в рамках ООН, других авторитетных международных форумов.

В целом существуют хорошие предпосылки для торгово-экономического сотрудничества между Россией и Мадагаскаром. Видим перспективы для совместной работы в области разведки месторождений минерального сырья, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма. Важное направление наших связей – подготовка малагасийских национальных кадров в российских учебных заведениях.

В Москве выражают уверенность, что визит Министра иностранных дел Мадагаскара в Российскую Федерацию позволит придать дополнительный импульс всему комплексу двусторонних отношений, взаимодействию по актуальной и международной проблематике.