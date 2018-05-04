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19.10.1818:38

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с освобождением М.А.Бочкарёва

1969-19-10-2018

19 октября освобожден из тюрьмы сотрудник Аппарата Совета Федерации М.А.Бочкарёв, задержанный в Осло 21 сентября с.г. В настоящее время он находится на территории Посольства России в Норвегии. Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву.

С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес М.А.Бочкарева обвинений в «шпионаже». Ожидаем официальных
извинений от норвежской стороны.

 
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