Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с освобождением М.А.Бочкарёва

19 октября освобожден из тюрьмы сотрудник Аппарата Совета Федерации М.А.Бочкарёв, задержанный в Осло 21 сентября с.г. В настоящее время он находится на территории Посольства России в Норвегии. Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву.

С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес М.А.Бочкарева обвинений в «шпионаже». Ожидаем официальных

извинений от норвежской стороны.