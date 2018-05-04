О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Эритреи Исайясом Афеворки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября в Асмэре специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов был принят Президентом Государства Эритрея Исайясом Афеворки.

В ходе состоявшейся обстоятельной беседы, в которой также участвовал Министр иностранных дел Эритреи О.Салех, был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эритрейского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях с акцентом на продвижение перспективных совместных проектов в сферах освоения месторождений минерального сырья, финансов, образования и подготовки кадров.

Была также подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Асмэры на углубление политического диалога и тесную координацию внешнеполитических подходов на основе фундаментальных принципов международного права, совпадения или близости позиций двух стран по ключевым международным проблемам. При этом была констатирована необходимость консолидации международных усилий в поддержку скорейшего преодоления всех противоречий между государствами Африканского Рога, укрепления в этом регионе отношений добрососедства, стабильности и безопасности.

В таком контексте особое внимание было уделено задаче динамичного завершения процесса нормализации отношений Эритреи с Эфиопией, Сомали и Джибути и полной отмены антиэритрейских санкций СБ ООН.