Новости
Октябрь 2018
-
31 - 1 Москва, Центр международной торговли (ЦМТ, Краснопресненская наб, 12)19.10.18 1966-19-10-2018
Об аккредитации СМИ на шестой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
31 октября – 1 ноября в Москве в Центре международной торговли (ЦМТ, Краснопресненская наб, 12) пройдет VI Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. В работе Конгресса примут участие более 400 делегатов из 98 стран, руководители федеральных органов власти и представители ряда регионов Российской Федерации.
Для информационного освещения мероприятия приглашаются российские и иностранные СМИ. Для аккредитации необходимо направить данные с личными фото в формате pd3 (файл программы «Персонификатор», ссылка для скачивания и инструкция: http://www.fso.gov.ru/kontakt/p5.html) на адрес электронной почты: gvmid@yandex.ru до 12 ч. 00 мин. (МСК) 26 октября.
Контактное лицо — Соколов Евгений Алексеевич, т.+7-499-244-18-61, моб. +7-967-042-21-02. Более подробно о программе участия прессы в освещении Конгресса аккредитованные СМИ будут проинформированы позднее.
Аккредитационные бейджы будут выдаваться прессе в дни проведения Конгресса при регистрации на входе в ЦМТ. Для получения бейджа представителям российских СМИ необходимо предъявить паспорт и редакционное удостоверение, иностранных СМИ — паспорт и аккредитационную карточку МИД России.
По вопросу работы и размещения передвижных станций спутниковой связи (ПССС) на территории ЦМТ просьба обращаться к Елистратовой Марине Анатольевне по т.+7-495-258-17-99, моб.+7-905-599-24-35, e-mail: MAElistratova@wtcmoscow.ru.