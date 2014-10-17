Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 18 октября 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Напряженность в Донбассе нарастает. Украинские силовики продолжают грубо нарушать положения минского «Комплекса мер», начиная с его первого пункта, предписывающего обеспечить незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня. ВСУ возобновили ежедневные обстрелы населенных пунктов под контролем ополчения. Вновь есть жертвы среди мирного населения. 13 октября в результате минометного удара по жилому дому в Марьевке, нанесенному (как сообщается в докладе СММ от 16 октября) с северного направления (из контролируемого ВСУ н.п. Золотое-4), были убиты два человека – 17-летняя Анастасия Ковтун и её 47-летняя мать. Погибшая Анастасия стала 34-м ребенком, убитым киевскими силовиками в отдельных районах Луганской области с начала конфликта. Миссией ОБСЕ также замечены свежие повреждения от обстрелов из тяжелого вооружения жилых районов Ясиноватой, Александровки и Саханки. Зафиксирован артиллерийский огонь ВСУ в направлении Донецка, Горловки, Дебальцево, Стаханова, Саханки и других крупных населенных пунктов.

Складывается впечатление, что украинская сторона сознательно провоцирует напряженность. На подготовленной представителями ополчения в СЦКК карте-схеме разбирательства обстрела патруля СММ 10 октября в Каменке вблизи Донецкой фильтровальной станции видно, что ближайшие позиции ополчения находились в 1750 метрах от наблюдателей, тогда как силовики – лишь в нескольких сотнях метров оттуда. С учетом предельной дальности стрельбы из автомата «Калашникова» (менее 1 км) очевидно, что вину за этот обстрел несут ВСУ.

В нарушение п.2 минского «Комплекса мер» ВСУ стягивают вооружения к линии соприкосновения. В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК «Бук» и 10 РСЗО «Ураган» 10-14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК «Бук» в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах. ВСУ возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение п.7 минского Меморандума. 15 октября к северо-западу от н.п. Пищевик наблюдатели СММ видели реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения.

Киев цинично саботирует разведение сил и средств, срывая выполнение соответствующего рамочного решения Контактной группы от 21 сентября 2016 г. ВСУ даже не приступали к этому процессу в Станице Луганской, хотя Миссия ОБСЕ уже не менее 55 раз фиксировала соблюдение необходимых для этого условий. На заседании Контактной группы в Минске представители Киева вообще отказались согласовывать дату начала разведения там. Украинские силовики сознательно продолжают обострять обстановку на двух других участках разведения – в Петровском и Золотом. Ничто уже и не напоминает о том, что разведение производилось там ранее: по наблюдениям СММ, украинские силовики не просто продвинулись вглубь этих участков, но и активно укрепляют там свои позиции. Кстати, украинская сторона сама предлагала именно эти населенные пункты в качестве «пилотных» участков разведения. Нынешние же действия ВСУ способны превратить их в новые «горячие точки».

12 октября камера СММ зафиксировала 6 снарядов, пролетевших с западо-северо-запада, где накануне наблюдатели видели вооруженных военнослужащих ВСУ. В тот же день на участке в Петровском БПЛА СММ зафиксировал «хорошо оборудованные траншеи возле ранее обнаруженных позиций ВСУ».

Нежелание Киева выполнять положения «Комплекса мер» отчетливо проявилось на заседании Контактной группы 16 октября, когда украинские переговорщики отказались обсуждать дополнительные меры безопасности. Представители ополчения, напротив, готовы к конструктивной работе по предложениям главы СММ Э.Апакана. Для придания режиму прекращения огня устойчивости требуется наложить запрет на обстрелы жилых районов и критически важных объектов гражданской инфраструктуры, отвести вооружения от линии соприкосновения, завершить разведение сил в Станице Луганской, опубликовать приказы о прекращении огня, ввести запрет на разведывательно-диверсионную деятельность.

Украинская сторона блокирует работу гуманитарной подгруппы Контактной группы, делая невозможным прогресс по обмену удерживаемыми лицами. 16 октября представители Киева вновь отсутствовали на ее заседании. Из-за позиции Киева буксует деятельность экономической подгруппы. Несмотря на решение Верховного суда Украины, киевские переговорщики 16 октября отказались решать вопрос с выплатой пенсий жителям Донбасса. От пенсионеров по-прежнему требуют регулярного подтверждения регистрации в качестве ВПЛ.

Напряженность нагнетают не только действия, но и воинственная риторика украинского руководства. 11 октября во время встречи с командирами подразделений ВСУ, нацгвардии и госпогранслужбы в Хмельницкой области Президент П.Порошенко приказал силовикам применять «все силы и средства» в качестве ответного огня, а также быть готовыми к наступательным действиям. Нетрудно представить, чем это может обернуться на фоне подвоза украинскими силовиками к линии соприкосновения тяжелых вооружений, в т.ч. ракетных систем залпового огня. Воспитывать патриотизм у молодого поколения президент Украины предлагает на примере пособников фашизма С.Бандеры и Р.Шухевича.

«Масла в огонь» подливают и некоторые западные страны. Спецпредставитель США по Украине К.Волкер подыгрывает киевским «ястребам» своими заявлениями о том, что республикам Донбасса вообще «нет места в Минских соглашениях» и они, мол, «должны исчезнуть». Очевидно, в этих целях он анонсирует увеличение поставок вооружений Украине. Как это соотносится с обязательствами США по документам ОБСЕ?

Украинские силовики сорвали уже не одну договоренность о прекращении огня. Нынешнее «школьное перемирие» целиком зависит от сдержанности Киева. Но долго ли продержится этот хрупкий мир, если вместо работы над урегулированием кризиса украинская сторона продолжит угрожающе бряцать оружием, саботировать свои обязательства, параллельно удушая Донбасс блокадой?

Уважаемый господин Председатель,

Призываем Спецмониторинговую Миссию ОБСЕ на Украине быть более точной и оперативной в подаче фактов. Так, в русскоязычной версии размещенного на сайте ОБСЕ отчета о ситуации за 17 сентября СММ перепутала н.п. Широкое и Широкино, а в докладе от 5 июля 2017 г. в разы уменьшила калибр украинской самоходной пушки «Пион». В недельном отчете от 28 августа с более чем трехмесячной задержкой сообщила о жертвах майских и июньских обстрелов со стороны ВСУ. И таких примеров немало.

Корректировки требует и наблюдательная деятельность СММ с воздуха. Представленная А.Хугом во время брифинга 4 июля карта полетов БПЛА свидетельствует о неравномерном наблюдении по разные стороны линии соприкосновения. Приложения к последним отчетам СММ показывают, что ситуация с тех пор не изменилась.

Эскалация на линии соприкосновения происходит на фоне обострения внутриполитической борьбы в связи с приближающимися президентскими выборами на Украине. П.Порошенко делает ставку на симпатии радикалов. Пропагандирует идеи исключительности во всех сферах – от образования до религии. На законодательном уровне закрепляется тотальная «украинизация» - принятый Верховной Радой в первом чтении закон о госязыке предполагает ограничить доступ русскоязычных украинцев к рынку труда, услугам в образовании, медицине, сфере культуры и т.д. Под угрозой административной и уголовной ответственности вводятся запреты на использование родного русского языка там, где он сейчас используется. Соотносится ли это с обязательствами Украины в правочеловеческой сфере? Добавляют ли Киеву подобные инициативы симпатий со стороны жителей Донбасса?

Президент Украины брутально вмешивает политику в дела церкви, собственноручно углубляет раскол в украинском православии. Вырываются с корнем последние основы стабильности многонационального украинского общества. Власти потворствуют выходкам радикальных националистов, которые продолжают нападать на священнослужителей и строят планы дальнейших захватов приходов канонической УПЦ. 14 октября около сотни радикалов вблизи Киево-Печерской лавры едва не учинили очередную провокацию. Призываем СММ фиксировать и докладывать о всех фактах нарушений прав верующих, нападениях и захватах церковных зданий.

Не видим адекватной реакции в ОБСЕ на рост радикального национализма на Украине. СММ сообщила о 15-тысячном марше националистов в Киеве, приуроченном к годовщине основания «Украинской повстанческой армии», известной своими зверствами в отношении мирного населения в годы Второй мировой войны; попытке членов «Нацкорпуса» ворваться на проводимое Харьковским НПО мероприятие 11 октября; нападении членов группировки «С 14» на журналистку в Киеве 10 октября. 14 октября вандалы из «Организации украинских националистов» в очередной раз пытались снести монумент генералу Н.Ф.Ватутину, освобождавшему Киев и погибшему от рук пособников нацистов. Не стоит затягивать с выпуском тематического доклада СММ о проявлениях радикального национализма и неонацизма на Украине.

Призываем также Представителя ОБСЕ по свободе СМИ тщательно отслеживать все случаи нападений на журналистов, ограничений их прав. Пристального внимания требует и сфабрикованное дело против редактора издания «РИА Новости – Украина» К.В.Вышинского.

Сегодня крайне важно не допустить эскалации напряженности на Украине. Речь идет не только о военной операции Киева в Донбассе, но и о подогревании противоречий на национальной, этнической и религиозной почве по всей стране. Нужен коллективный сигнал Киеву, что многонациональное украинское общество не должно оставаться в заложниках чьих-либо политических амбиций. Только прямой диалог сторон конфликта друг с другом, строгое выполнение ими одобренного Советом Безопасности ООН минского «Комплекса мер» могут гарантировать создание условий для долгосрочного и жизнеспособного урегулирования кризиса на Украине.

Благодарю за внимание.