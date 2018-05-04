О предстоящем шестом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября – 1 ноября 2018 г. в Москве пройдет шестой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, под лозунгом «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи». В его работе примут участие более 400 делегатов из 98 стран, руководители федеральных органов власти, а также представители ряда регионов России.

Конгресс призван подвести итоги проделанной работы, выполнения решений V Всемирного конгресса соотечественников (Москва, ноябрь 2015 г.), а также проанализировать ход реализации общероссийских и региональных программ, ориентированных на соотечественников за рубежом, и определить перспективы взаимодействия организаций соотечественников с Российской Федерацией на будущее. Среди основных приоритетов – дальнейшая консолидация зарубежной российской общины; вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников; проблемы русскоязычного образования за рубежом; развитие СМИ соотечественников; усиление роли молодежи; борьба с фальсификацией истории, русофобией и антироссийскими настроениями в странах проживания соотечественников.

Работа Конгресса пройдет в формате пленарных заседаний и пяти тематических секций: «Защита прав и законных интересов соотечественников», «Сохранение русской идентичности: поддержка русскоязычного образования», «Роль молодежи в консолидации общины», «СМИ Русского зарубежья в современном мире», «Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественники».

Планируется церемония награждения соотечественников Почетным знаком соотечественника и почетными дипломами Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. По завершении Конгресса будет принята итоговая резолюция.