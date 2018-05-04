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19.10.1815:20

О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с главой Представительства Евросоюза в России М.Эдерером

1964-19-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 октября первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов встретился с главой Представительства Европейского союза в Российской Федерации М.Эдерером.

В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные аспекты ситуации на европейском континенте, в том числе в двусторонних отношениях между Россией и Евросоюзом. Рассмотрен график предстоящих контактов в рамках российско-есовского политдиалога. Акцентирована важность поддержания динамики сотрудничества России и ЕС по ключевым международным проблемам и совместного противодействия общим вызовам и угрозам.
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