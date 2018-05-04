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19.10.1812:46

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с назначенным Послом Дании в Москве К.Сёндергордом

1963-19-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания К.Сёндергорда.

В ходе беседы были обсуждены проблематика отношений Россия – ЕС, Россия – НАТО, вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря, а также ситуация вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».  Особое внимание было уделено кризисной ситуации в Совете Европы.
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