О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с назначенным Послом Дании в Москве К.Сёндергордом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания К.Сёндергорда.

В ходе беседы были обсуждены проблематика отношений Россия – ЕС, Россия – НАТО, вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря, а также ситуация вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2». Особое внимание было уделено кризисной ситуации в Совете Европы.