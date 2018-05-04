О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Кувейта в Москве А.Аль-Адвани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Кувейт в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, а также ключевые темы ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и районе Персидского залива.