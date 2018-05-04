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22.08.1817:45

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Кувейта в Москве А.Аль-Адвани

1535-22-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Кувейт в Москве Абдель Азиза Аль-Адвани по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, а также ключевые темы ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и районе Персидского залива.
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