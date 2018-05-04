О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве А.Нофала по его просьбе.

В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам продвижения палестино-израильского урегулирования с учетом сохраняющейся напряженной обстановки на палестинских территориях и вокруг сектора Газа, а также усилиям по скорейшему восстановлению палестинского национального единства.

При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Рамаллы на дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая поддержание активного доверительного политического диалога.