О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным Министром, Министром обороны Республики Кот-д'Ивуар Х.Бакайоко

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 августа в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным Министром, Министром обороны Республики Кот-д'Ивуар Х.Бакайоко, находящимся в Москве для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

В ходе беседы, на которой присутствовал Посол Кот-д'Ивуара в России Р.Ньянго, были обсуждены актуальные вопросы традиционно дружественных российско-ивуарских отношений с акцентом на перспективы наращивания торгово-экономического, инвестиционного, военно-технического сотрудничества, расширения гуманитарных связей.

Был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Абиджана на активизацию политического диалога по международной проблематике, представляющей взаимный интерес, в том числе в рамках ООН и ее Совета Безопасности, непостоянным членом которого в 2018-2019 гг. является Кот-д'Ивуар.