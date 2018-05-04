Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с отказом США от участия в заседании Московского формата консультаций по Афганистану

С сожалением узнали из заявления Госдепартамента США о том, что американцы отказываются от участия в заседании Московского формата 4 сентября с.г., на которое кроме них приглашены представители Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и пяти государств Центральной Азии.

Впрочем, особого удивления такой шаг и не вызывает. Американцы проигнорировали аналогичную встречу в апреле прошлого года под предлогом незавершенности подготовки новой стратегии США для Афганистана и Южной Азии. На этот раз ими выдвинут надуманный тезис о том, что США из принципиальных соображений не собираются участвовать в мероприятиях, которые организуются, дескать, не под руководством афганцев. Очевидная несостоятельность подобной отговорки заключается в том, что, как это хорошо известно в Вашингтоне, московское заседание запланировано к проведению под сопредседательством России и Афганистана. Дело, видимо, в том, что американцам по душе участие только в таких встречах, которые проводятся под их руководством и отвечают исключительно интересам США.

Решение американской стороны в очередной раз высвечивает фальшивость миролюбивой риторики Вашингтона в отношении Афганистана, многострадальный народ которого в результате политики США в этой стране за последние 17 лет претерпел и продолжает испытывать неисчислимые беды и нести огромные потери.

Главной целью Московского формата является коллективное содействие стран-участников скорейшему запуску процесса национального примирения в Афганистане и прекращению там братоубийственной войны. Отказ от участия в таких усилиях свидетельствует о том, что Вашингтон преследует совершенно иные интересы.