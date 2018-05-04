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21.08.1819:21

Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади обменялись поздравительными телеграммами по случаю 55-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Главами внешнеполитических ведомств был отмечен традиционно дружественный характер российско-иорданских отношений, динамично развивающихся по широкому спектру направлений на взаимовыгодной основе. Подчеркнута также уверенность в том, что укрепление многопланового двустороннего взаимодействия между Москвой и Амманом отвечает долгосрочным интересам наших стран, служит делу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке.
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