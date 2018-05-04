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21.08.1817:16

О беседе Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных дел Сербии И.Дачичем

1528-21-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 августа в Сочи состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных дел Республики Сербии И.Дачичем.

Отмечен высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнуто обоюдное стремление к углублению стратегического партнерства между Россией и Сербией.

Детально рассмотрена ситуация в косовских делах, намечены шаги по дальнейшему совершенствованию координации на данном направлении на основе резолюции СБ ООН 1244 как основы урегулирования.
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