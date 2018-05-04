Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с инициативой руководства Афганистана о прекращении огня по случаю мусульманского праздника «Курбан-байрам»

Положительно оцениваем выдвинутую 20 августа инициативу Президента Исламской Республики Афганистан А.Гани об объявлении временного перемирия с Движением талибов (ДТ) в связи с мусульманским праздником «Курбан-байрам» на период до 19 ноября.

Отмечаем, что данное предложение не распространяется на международные террористические группировки, прежде всего ИГИЛ. Прекращение огня не только позволило бы афганцам отметить праздник без опасений за свою жизнь и жизнь близких, но и стало бы верным шагом на пути к миру и согласию в Афганистане. Хотелось бы также, чтобы перемирие приняло долгосрочный и устойчивый xaрактер.

Обращаем внимание на то, что по сути эти же цели преследует и созываемое по инициативе российской стороны в начале сентября с.г. очередное заседание Московского переговорного формата по Афганистану, только в более широком контексте оказания содействия запуску мирных переговоров между Правительством Афганистана и руководством ДТ в интересах достижения национального примирения на многострадальной афганской земле и прекращения братоубийственной войны.

В этой связи фактический отказ талибов от предложенного Правительством Афганистана прекращения огня вызывает лишь сожаление и означает, что усилия международного сообщества по продвижению мирного процесса в Афганистане должны быть обязательно продолжены.