Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Сербии И.Дачичем, Сочи, 21 августа 2018 года

Господин Министр,

Дорогой друг,

Рады видеть Вас в Сочи. У нас очень интенсивные контакты. Тепло вспоминаю свой визит в Белград в феврале этого года, когда мы отмечали 180-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. 8-9 мая мы принимали Президента Сербии А.Вучича. Наряду с переговорами с Президентом России В.В.Путиным он принял участие в Параде на Красной площади, посвященном очередной годовщине Победы, и в марше «Бессмертного полка», что мы высоко оценили.

Мы с Вами общались в июне в Москве. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить состояние двусторонних связей, которые бурно развиваются по всем направлениям, региональную и международную проблематику. У нас очень хороший прогресс во всех сферах. Думаю, что и после сегодняшних переговоров мы добавим еще больше позитива в наши отношения.

Надеюсь, у Вас будет возможность посмотреть на Сочи, который бурно развивается и привлекает все больше туристов из России и из-за рубежа.