О ситуации вокруг погибших и пострадавших на Памире российских альпинистов

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

МИД России продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг погибших и пострадавших на Памире российских альпинистов.

Утром 17 августа тела всех погибших в аварии МИ-8 на Памире альпинистов (А.В.Абросимов, Т.М.Барабанов, Р.Г.Тараканов) были отправлены рейсом авиакомпании «Сомон Эйр» в Москву. Этим же рейсом вылетели пострадавшие альпинисты (С.П.Матвеев, А.М.Родыгин) и сестра Т.М.Барабанова. На родину вернулся также В.Н.Труш.

В отделении реанимации клиники «Истиклол» в Душанбе остаются Т.В.Горбатюк, В.Н.Дубина (оба пациента в тяжелом, но стабильном состоянии) и А.В.Соболенко (в состоянии средней степени тяжести). Как заявляют врачи, у всех пострадавших прослеживается положительная динамика, они быстро идут на поправку.