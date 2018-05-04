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20.08.1818:46

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Саудовской Аравии в Москве Р.Кримли

1519-20-08-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Раида Бен Халеда Кримли.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и районе Персидского залива. При этом был подтвержден взаимный настрой Москвы и Эр-Рияда на дальнейшее развитие многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога.
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