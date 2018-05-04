О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Дж.Бассилем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 августа в Москве состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с и.о. Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебраном Бассилем.

В ходе переговоров были предметно рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливанских отношений. При этом было подтверждено обоюдное стремление Москвы и Бейрута продолжать доверительный политический диалог, содействовать укреплению многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах, в области контртеррористического взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по проблематике складывающейся обстановки в Ливане, Сирии и в целом в ближневосточном регионе. С.В.Лавров подтвердил последовательную линию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. Подчеркнул, что Россия исходит из необходимости решения насущных вопросов ливанской национальной повестки дня в правовом поле, в рамках инклюзивного конструктивного диалога между ведущими политическими силами страны и недопустимости внешнего вмешательства в ее внутренние дела.

Особое внимание было уделено обсуждению возможностей дальнейшего наращивания совместных усилий по содействию обеспечению скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся в Ливане.