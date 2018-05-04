Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с и.о. Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Дж.Бассилем, Москва, 20 августа 2018 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой друг,

Коллеги,

Рады приветствовать вас в Москве.

Наши отношения с Ливаном имеют давнюю историю, опираются на принципы взаимоуважения, взаимного учета интересов, реализации всех решений ООН, касающихся ближневосточного региона. Ливан занимает на Ближнем Востоке особое место в силу целого ряда обстоятельств – исторических, внутренних. Мы всегда выступаем за то, чтобы непростые проблемы, с которыми сталкивается Ваша страна, решались исключительно через диалог всех этноконфессиональных сил без какого-либо вмешательства извне. Как Вы знаете, мы приветствовали состоявшиеся в мае парламентские выборы, которые подвели черту под более чем двухгодичным внутриполитическим кризисом и стали результатом договорённостей между ведущими ливанскими силами. Уверен, что и остающиеся вопросы должны решаться именно в этом ключе. Будем всячески поддерживать такой настрой наших ливанских друзей.

Для нас будет важно услышать Ваши оценки происходящего вокруг Ливана, прежде всего в том, что касается усилий по сирийскому урегулированию.

Знаем, насколько Вас волнует проблема беженцев. Президент Российской Федерации В.В.Путин, в том числе на днях, говорил о том, что мы стремимся помочь ее скорейшему решению. Выдвинули соответствующую инициативу, поддерживаем контакты, разумеется, с сирийским Правительством и теми странами, которые сейчас приютили у себя беженцев. Полагаю, мы сегодня подробно сможем обсудить конкретные шаги по реализации этих планов.

Рассчитываю затронуть ряд других региональных вопросов, прежде всего палестино-израильское урегулирование, а также наши двусторонние отношения, в которых есть целый ряд тем, требующих нашего внимания.

Еще раз добро пожаловать!