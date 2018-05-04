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Август 2018
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23 Пресс-центр МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2)20.08.18 1513-20-08-2018
О брифинге официального представителя МИД России 23 августа 2018 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
23 августа в Пресс-центре МИД России (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от Центрального здания Министерства) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Приглашаются представители российских и иностранных СМИ.
Начало - в 15:00.
Аккредитация до 16:00 22 августа.
Вход - по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Координатор – Кванталиани Ирма Элгуджевна (тел. 8-(499)-244-35-83, моб. 8-916-563-80-85, электронная почта briefingmid@rambler.ru; midbriefing@yandex.ru).
Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» (http://media.mid.ru/video/video_list.html), в социальных аккаунтах «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
Открытие тематической фотодокументальной выставки «100 лет Дипломатической связи МИД России» состоится в 11:00 (ВАД МИД России).
Контактное лицо – Ерофеева Анастасия Николаевна (тел. 8-(499)-244-41-60, моб. 8-916-314-84-27).