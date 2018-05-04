Ответ руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по правовому статусу Каспийского моря, посла по особым поручениям МИД России И.Б.Братчикова на вопрос СМИ о возможности строительства Транскаспийского газопровода после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Вопрос: После подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в зарубежной прессе, в том числе в СМИ прикаспийских стран, появились комментарии, согласно которым теперь сняты все препятствия на пути к созданию так называемого Транскаспийского газопровода. Соответствуют ли действительности утверждения, что Россия изменила свою прежнюю позицию по этому проекту – о необходимости экологической экспертизы?

Ответ: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная президентами прикаспийских государств 12 августа с.г. в Актау, достаточно подробно раскрывает тему прокладки подводных трубопроводов по дну Каспия.

Постулируется самоочевидное право всех прибрежных стран прокладывать технологические трубопроводы на своем участке дна. Собственно, с начала освоения нефтегазовых месторождений на Каспии проложены уже многие тысячи километров труб различного назначения (внутрипромысловых, межпромысловых, водопроводов и т.п.) и их количество будет расти.

Наряду с этим отдельно оговаривается случай строительства таких труб, которых до сих пор на Каспии никогда не было – магистральных, транскаспийских. В статье 14 Конвенции говорится, что стороны могут их прокладывать, но при условии, что проекты строительства соответствуют «экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней».

Как известно, 20 июля с.г. в Москве министрами экологии пяти прикаспийских государств был подписан Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Тегеранской конвенции 2003 г., которая прямо упоминается в статье 14. Этот протокол закрепляет право каждого из пяти государств, выходящих на Каспийское море, участвовать во всесторонней экологической экспертизе морской деятельности, которая потенциально может затронуть природную среду Каспия, имея трансграничный характер. То есть, помимо само собой разумеющейся экспертизы на национальном уровне, потребуется дополнительный и очень тщательный анализ подобной деятельности всеми потенциально затрагиваемыми сторонами. Понятно, что такие масштабные инвазивные проекты, как, например, переброска углеводородов с одного берега Каспия на другой, автоматически подпадают под действие данного Протокола.

Таким образом, когда и если появятся реальные планы строительства транскаспийских трубопроводов, любая из прикаспийских стран, если сочтет это необходимым, сможет включиться в процедуру оценки возможных последствий от таких конструкций для экологии Каспия, причем еще на этапе проектирования.