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17.08.1810:51

Комментарий Департамента информации и печати МИД России о президентских выборах в Республике Мали

1505-17-08-2018

12 августа в Республике Мали состоялся второй тур президентских выборов. По опубликованным 16 августа официальным данным, победу одержал действующий глава государства И.Б.Кейта, набравший 67,17% голосов. Его соперника – лидера ведущей оппозиционной партии «Союз за республику и демократию» С.Сиссе поддержали 32,83% избирателей.

И.Б.Кейта известен как опытный и авторитетный политик. Выражаем уверенность, что ощутимая поддержка, оказанная ему малийскими гражданами, позволит избранному Президенту эффективно добиваться преодоления затяжного кризиса в Мали, стабилизации обстановки и скорейшего восстановления активной роли Бамако в международных делах. Рассчитываем, что давние дружественные российско-малийские отношения будут и далее плодотворно развиваться в интересах народов наших двух государств.
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