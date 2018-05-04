Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередными санкциями США

15 августа США предприняли новый недружественный шаг против России. На этот раз под предлогом якобы нарушения американских односторонних рестрикций в отношении КНДР в санкционный список внесены российское портовое агентство ООО «Профинет» и его руководитель В.А.Колчанов. При этом в Вашингтоне не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения.

Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН. Вызывает сожаление, что санкции введены в тот момент, когда решение сложнейшей задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в плотной совместной международной работе. Деструктивная тактика США, применяемая вне рамок Совета Безопасности ООН и его санкционного Комитета 1718, способна лишь подорвать достигнутые в последнее время подвижки в направлении урегулирования. Приходим к выводу, что в Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян.

Сколько бы односторонних «санкционных волн» Вашингтоном ни инициировалось (а их общее число достигло уже 55-ти), легитимности им это не придает. Акцент американских политиков на рестрикциях – это попытка скрыть их бесполезность. В любом случае, наращивание ограничений на фоне беспрецедентного русофобского накала, без оглядки на реальные факты и последствия для двусторонних отношений – это путь в никуда.