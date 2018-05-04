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15.08.1820:08

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем и.о.Премьер-министра Ливана Ж.Шаабаном

1501-15-08-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 августа специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя и.о.Премьер-министра Ливанской Республики С.Харири Жоржа Шаабана.

Ж.Шаабан подробно информировал о складывающейся ситуации в Ливане, в том числе в контексте усилий по формированию нового ливанского правительства. Состоялось также обсуждение обстановки в соседней Сирии с акцентом на проблематику обеспечения необходимых условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Ливанской Республики.
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